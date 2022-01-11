Україна за рік піднялася на дві позиції в рейтингу паспортів світу. ІНФОГРАФІКА

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття в 141 країну світу.

Україна за 2021 рік піднялася з 37 на 35 місце в рейтингу паспортів світу, уклавши договір про безвізовий доступ з французькими заморськими територіями і Оманом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Власники українського паспорта на даний момент можуть подорожувати без візи або з візою після прибуття в 141 країну світу, свідчать опубліковані 11 січня 2022 року дані Індексу паспортів світу на I квартал від компанії Henley & Partners.

Якщо говорити про лідерів рейтингу, то паспорти Сінгапуру і Японії ділять перше місце в Індексі (192 безвізових напрямки), Німеччина і Південна Корея ділять друге місце з безвізовим доступом в 190 країн.

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Водночас варто відзначити, що в умовах пандемії коронавірусу на ділі набагато менше країн відкриті для туристів.

При цьому, йдеться у звіті, останні результати Індексу паспортів світу демонструють найбільший розрив у можливостях для безвізових подорожей громадян з моменту створення індексу 17 років тому. Без урахування мінливих і тимчасових обмежень, пов'язаних з коронавірусом, власники паспортів двох азіатських країн, Японії та Сінгапуру, тепер можуть в'їжджати в 192 пункти призначення без візи або з візою після прибуття – на 166 більше, ніж Афганістан, який знаходиться на останньому місці індексу.

Згідно з даними індексу, який ранжує паспорти світу за кількістю безвізових напрямків, громадяни різних країн могли в середньому відвідати 57 країн в 2006 році без попереднього отримання візи. Сьогодні це число зросло до 107, але за цим загальним збільшенням ховається зростаюча нерівність між країнами Глобальної Півночі та Глобального Півдня. Наприклад, громадяни Швеції та США можуть відвідувати більше 180 напрямків без візи, тоді як власники паспортів Анголи, Камеруну і Лаосу можуть переміщатися без візи тільки по 50 напрямкам.