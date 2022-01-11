Розвиток ситуації в Тихому океані може піднести "стратегічний сюрприз" світові, - Рада нацбезпеки США

У регіоні Тихого океану більше ніж будь-де у світі може скластися несподівана ситуація, що має стратегічне значення.

Про це заявив координатор у справах Індійсько-Тихоокеанського регіону в Раді національної безпеки США Курт Кемпбелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо... ви запитаєте мене, де з найбільшою ймовірністю може виникнути безперечний стратегічний сюрприз, який має у своїй основі конкретні угоди та взаємини, то дуже схоже, це буде в Тихому океані", - наводить видання The Guardian його слова з виступу у вашингтонському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень.

Він зазначив, що, хоча в цьому регіоні США мають колосальні "стратегічні, історичні" інтереси, Вашингтон не залучений достатньою мірою до місцевих справ, на відміну від країн, таких як Австралія та Нова Зеландія.

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За словами Кемпбелла, США залишається дуже мало часу для того, щоб діючи з партнерами на кшталт Австралії, Нової Зеландії, Японії та Франції "активізувати власну гру на дошці".

У свою чергу The Guardian уточнює, що такі заяви прозвучали на тлі інформації про можливі плани КНР розгортати бази в районі Тихого океану. Так, повідомлялося про пропозиції Китаю модернізувати інфраструктуру в тихоокеанській державі Кірібаті, острови якої розташовані за 3 тис. км на південний захід від штату США Гаваї. У травні влада Кірібаті заявляла, що плани Китаю військового характеру не мають.

Газета також повідомляє, що раніше низка країн Індійсько-Тихоокеанського регіону, для багатьох з яких Китай є найбільшим торговельним партнером, наголошували на недостатній ролі США у місцевих економічних справах – з того моменту, коли у 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про запуск процесу виходу країни із Транстихоокеанського партнерства (TPP).

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У жовтні президент США Джо Байден заявив лідерам азійських країн, що Вашингтон розпочне переговори щодо створення економічного партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, але деталей ініціативи озвучували мало.