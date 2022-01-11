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Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії

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Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії
Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми солідарні з нашими союзниками та партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми притягуватимемо Росію до відповідальності відповідно до її зобов'язань у межах Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками", - йдеться у заяві спікера МЗС Великої Британії з приводу американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві 10 січня 2022 року.

У заяві зазначено, що Велика Британія тісно співпрацює з союзниками та партнерами, зокрема США, щоб дати зрозуміти Росії, що вона не погоджується з її кампанією щодо підриву її демократичних сусідів. Спікер наголосив, що Росія має припинити свої акти агресії і дотримуватися дипломатичного шляху.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Чи щось таки знають ,чи психологічно готовлять українців до нової Мюнхенської змови?
  • Мистер Икс 00711c20
    Было бы ? Так оно уже есть ...наши западные кореша совсем что-ли кукухой двинулись ...
  • Александр Ивашин 054948b9
    Британия недавно утерла нос Кремлю , пройдя своим єсминцем "Дефендер" территориальньіми водами Украиньі вдоль Крьіма. Причем , єкипаж бьіл готов к бою , судя по єкипировке . Респект!
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