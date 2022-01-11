Військове вторгнення в Україну було б стратегічною помилкою із серйозними наслідками для РФ, - МЗС Великої Британії

Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми солідарні з нашими союзниками та партнерами в засудженні загрозливої поведінки Росії, і ми притягуватимемо Росію до відповідальності відповідно до її зобов'язань у межах Гельсінського Заключного акту, Будапештського меморандуму та Мінських угод. Будь-яке військове вторгнення в Україну було б величезною стратегічною помилкою із серйозними наслідками", - йдеться у заяві спікера МЗС Великої Британії з приводу американсько-російських переговорів, що відбулися в Женеві 10 січня 2022 року.

У заяві зазначено, що Велика Британія тісно співпрацює з союзниками та партнерами, зокрема США, щоб дати зрозуміти Росії, що вона не погоджується з її кампанією щодо підриву її демократичних сусідів. Спікер наголосив, що Росія має припинити свої акти агресії і дотримуватися дипломатичного шляху.

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