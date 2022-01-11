Новини

Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік

7 96460
Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік
Глава Служби безпеки України у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав за грудень – 285 тисяч.

Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зарплата Баканова за рік: 

  • Січень – 104 тисячі 312 гривень.
  • Лютий – 104 тисячі 312 гривень.
  • Березень – 104 тисячі 312 гривень.
  • Квітень – 130 тисяч 772 гривні.
  • Травень – 113 тисяч 132 гривні.
  • Червень – 113 тисяч 248 гривень.
  • Липень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Серпень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Вересень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.
  • Листопад – 113 тисяч 220 гривень.
  • Грудень – 285 тисяч 240 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай іде на детектор і підтверджує"

У той же час, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.

Також дивіться: Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Это ж сколько скумбрии можно купить по 8 гривен на такую зарплату
  • Підлога Маккартні
    Вот и я говорю все время, что если сделать судьям, плокулолам, чинушам и остальной сволочи обычные пенсии как у простых граждан, то денег на пенсии хватит всем!!!
  • Кардан_вал
    І це тільки сама зарплатня. А скільки ще "гешефтів" він прокрутив?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини