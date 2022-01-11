Лейтенант СБУ Баканов отримав зарплату 1,5 мільйона гривень за рік
7 96460
Глава Служби безпеки України у 2021 році заробив понад 1,5 мільйона гривень. Найбільшу зарплату чиновник отримав за грудень – 285 тисяч.
Найменше Баканов отримував на початку року – по 104 тисячі. Протягом інших місяців політик мав по 113 тисяч. Про це 24 каналу повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зарплата Баканова за рік:
- Січень – 104 тисячі 312 гривень.
- Лютий – 104 тисячі 312 гривень.
- Березень – 104 тисячі 312 гривень.
- Квітень – 130 тисяч 772 гривні.
- Травень – 113 тисяч 132 гривні.
- Червень – 113 тисяч 248 гривень.
- Липень – 113 тисяч 220 гривень.
- Серпень – 113 тисяч 220 гривень.
- Вересень – 113 тисяч 220 гривень.
- Жовтень – 113 тисяч 220 гривень.
- Листопад – 113 тисяч 220 гривень.
- Грудень – 285 тисяч 240 гривень.
У той же час, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році отримав 795 324 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко – 541 465 гривень, а заступниця Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Приблизно такі ж суми отримали й нардепи. Наприклад, Давид Арахамія – 410 300 гривень. Юрій Бойко – 485 425, Ірина Геращенко – 582 783 гривні, Віктор Медведчук – 445 869 гривень.