Представник США Шерман про переговори з РФ: "Ми чітко заявили, що за глибше вторгнення в Україну буде значна ціна і наслідки"

США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман заявила про жорстку позицію підтримки України після переговорів з Російською Федерацією у Женеві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ми були твердими у незгоді з безпековими пропозиціями, які є просто нездійсненними для Сполучених Штатів. Ми не дозволимо будь-кому силою зачинити політику НАТО "відкритих дверей", яка завжди була центральною для альянсу НАТО. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які бажають працювати зі Сполученими Штатами. І ми не ухвалюватимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи, або про НАТО без НАТО. Як ми кажемо нашим союзникам і партнерам: нічого про вас без вас", - наголосила Шерман.

Також вона нагадала, що Росія стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військовослужбовців.

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"Тим часом, Москва стверджує, що це Україна прагне конфлікту і поводиться провокаційно, а не Росія. Необхідно ще раз підкреслити, що це Росія вторглася в Україну у 2014 році. Це Росія продовжує розпалювати на сході України війну, яка забрала життя близько 14 тисяч українців. І зараз дії Росії спричиняють поновлення кризи не лише для України, але для усієї Європи", - наголосила Шерман.

"Одна країна не може змінювати кордони іншої силою або диктувати умови зовнішньої політики іншої країни, або забороняти іншій країні обирати свої власні альянси. Це базові принципи міжнародної системи, і вони є принципами, з якими Росія раніше погоджувалася багато разів впродовж років", - сказала Шерман.

Вона наголосила, що США вітатимуть здобуття реального прогресу через дипломатію.

Також американський дипломат повторила, що справжній прогрес можливий лише в умовах деескалації, а не ескалації.

"Якщо Росія залишатиметься за столом переговорів і робитиме конкретні кроки для деескалації, ми віримо, що можемо збудувати прогрес. Але якщо Росія зійде з дипломатичного шляху, то буде досить очевидно, що вона взагалі ніколи не була серйозною стосовно слідування дипломатії", - наголосила Шерман.

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"Ми чітко заявили, що якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, буде значна ціна і наслідки, які перевищуватимуть ті межі, з якими вона стикнулася у 2014 році", - заявила Шерман.