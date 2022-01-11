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Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо

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Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо
Кремль не бачить приводу для оптимізму після переговорів щодо гарантій безпеки, які напередодні провів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков із заступницею голови Держдепу США Венді Шерман у Женеві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки що, скажімо так, суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо. Заслуговує на позитивну оцінку те, як відбулися ці переговори", - сказав він.

Він також додав, що важливим є результат цих переговорів, а "не процес заради процесу".

"За результатом поки що сказати нічого. Ще кілька раундів, які дозволять скласти більш чітке розуміння того, де ми знаходимося з американцями. Поки що якісь висновки робити неможливо", - вважає прессекретар президента країни-агресора.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Adrew Warko
    Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
    а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
    выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
  • Кардан_вал
    І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
  • Eco Zabavca
    это хорошо
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