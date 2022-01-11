США готові до поширення Росією дезінформації щодо переговорів стосовно гарантій безпеки, - Псакі

Адміністрація президента США Джо Байдена готується до того, що російська сторона поширюватиме дезінформацію про переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеві, а також спробує спровокувати привід для подальшої дестабілізації.

Про це на брифінгу заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я зазначу пару речей... Ми готуємося до можливості і ймовірності, я маю сказати, що ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія буде поширювати дезінформацію про зобов'язання, яких не було. Або якщо вона піде ще далі і спровокує щось як привід для подальшої дестабілізації. Ми продовжуємо закликати всіх не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію", - зазначила вона.

На заяву Псакі вже відреагували в посольстві Росії в США.

"Рішуче відкидаємо подібні інсинуації. Російські офіційні заяви повністю відповідають дійсності. Наша країна з самого початку демонструвала максимальну транспарентність в тому, що стосується цього діалогу", - зазначили в посольстві.