Мати Саакашвілі вимагає допустити до нього закордонних лікарів: погіршився стан здоров'я

Стан екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, погіршився, заявляє його мати Гіулі Аласанія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Погіршилися ті симптоми, що були, - головний біль, проблеми зі сном, тремор, оніміння рук і ніг", - сказала Аласанія журналістам у понеділок після того, як відвідала Саакашвілі у в'язниці міста Руставі.

"Моєю вимогою залишається - допустити лікарів і не лише наших (грузинських) лікарів. Ми плануємо привезти лікарів з-за кордону, і нам мають дати цю можливість", - заявила Аласанія.

За її словами, Саакашвілі оглянув невролог, який виписав медикаменти. Вона додала, що її син потребує "нормального обстеження".

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При цьому Аласанія зазначила, що Саакашвілі загалом налаштований оптимістично і вважає, що тимчасово перебуває у в'язниці. "Дуже поспішає нарешті вийти звідти і бути вільним", - сказала вона.

Раніше в понеділок один із адвокатів Саакашвілі Георгій Мшвенієрадзе заявив журналістам, що до екс-президента досі не пропустили його особистого лікаря.

Адвокат також поскаржився на те, що Саакашвілі обмежена можливість користуватися телефоном.

Він не виключив, що з цього питання адвокати подадуть до суду позов. Також він повідомив, що адвокати розглядають можливість звернутися до суду через те, що Саакашвілі не дають можливості у в'язниці отримати альтернативного медичного обслуговування.

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Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.