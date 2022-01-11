Американські вчені виявили антитіло, яке здатне нейтралізувати COVID-19, - дослідження

Вчені Вашингтонського університету в Сіетлі і співробітники біотехнологічної компанії Humabs Biomed SA виявили антитіло, яке може використовуватися для ефективного лікування сімейства вірусів, серед яких - коронавірус SARS-CoV-2 і його варіанти. В експериментах на сирійських хом'яках вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.

Про експеримент науковців пише Medical Xpress, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Антитіло нейтралізує SARS-CoV-2, варіанти SARS-CoV-2 та інші сарбековіруси в лабораторії, захищає від інфекції в дослідженнях на тваринах і, мабуть, здатне перешкоджати спробам вірусу уникнути його шляхом мутації", - пише видання.

Як стало відомо, антитіло S2K146 було виділено з В-клітин людини, яка одужала від COVID-19. Як і моноклональні антитіла, що використовуються при лікуванні, S2K146 націлений на вірусний спайковий білок.

У публікації наголошується, що в експериментах на сирійських хом'яках за допомогою S2K146 в певних концентраціях вдалося повністю придушити реплікацію вірусу в легенях.

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Вчені встановили, що це антитіло націлене на область білка-шипа, яка майже ідентична області, що розпізнає рецептор ACE2, через який відбувається зараження. S2K146 імітує молекулярні контакти, утворені з рецептором ACE2, зв'язуючись саме там, де "шип" повинен прикріпитися до клітини.

В результаті будь-яка зміна вірусного сплеску, яка знижує здатність антитіла зв'язуватися з ним, також, мабуть, знижує здатність вірусу зв'язуватися з ACE2 і заражати клітини.

Під час експериментів вчені виявили тільки один варіант SARS-CoV-2, який міг врятуватися від досліджуваного антитіла, але його здатність зв'язуватися з ACE2 була дуже слабкою.