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Сотні будинків на Київщині залишаться сьогодні без світла

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Сотні будинків на Київщині залишаться сьогодні без світла
Сьогодні, 11 січня, в Київській області заплановано масове відключення світла в ряді населених пунктів у зв'язку з технічним переобладнанням мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Як повідомляється на сайті компанії, електропостачання буде тимчасово відсутнє у зв'язку з технічним переобладнанням мереж. Також по ряду адрес проводитимуться планові роботи та капітальні ремонти.

Світло буде відключено в Білій Церкві, Бучі, Ірпені, Іванкові, Борисполі, Сквирі та інших населених пунктах.

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З повним списком адрес, за якими буде проводитися відключення електропостачання можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Також для зручності на сайті є можливість пошуку за конкретною адресою.

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зробили разом. Тепер смакують.
  • Alex 13 e8c21eac
    плановые аварийные отключения.
  • FT FT
    -Веерных отключений не будет?
    -Нееееет. Будут плановые аварийные отключения
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