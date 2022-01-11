До складу тероборони входитимуть 10 тис. військовослужбовців, - Галушкін

10 тис. військовослужбовців входитимуть до складу бригад та батальйонів територіальної оборони у мирний час. Але у разі потреби їхню кількість можна буде швидко збільшити.

Про це розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "Дом".

Загалом в Україні буде створено 4 регіональних управління та 25 бригад, тобто у кожному обласному центрі та у Києві. До їх складу входитимуть від 4 до 10 окремих батальйонів у кожному районі.

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"Це організаційні ядра, які здатні розгорнути та забезпечити зброєю та матеріально-технічними засобами підрозділи до штату військового часу. Таким чином, хребет Сил територіальної оборони за короткий час зможе наростити м'язи у кілька сотень тисяч резервістів", — повідомив Галушкін.