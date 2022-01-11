Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Учасники дискусії обговорять наступні питання:
- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
- Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
- Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
Участь в обговоренні візмуть:
Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;
Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.