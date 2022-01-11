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Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

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Київський безпековий форум: Переговори Заходу та Росії. Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
12 січня о 19:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму, присвячена переговорам США і НАТО з Росією, що мають на меті стримати нову хвилю агресії Кремля проти України і Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Учасники дискусії обговорять наступні питання:

- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
- Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
- Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?

Участь в обговоренні візмуть:

Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
Мелінда Гарінґ, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради (США);
Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту;
Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Путін не змінить свої плани, доки Україна не стане членом ЄС і НАТО, - Яценюк

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Великая Исландия
    надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
  • Олександр Полесов
    А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
  • Лариса fb3d953c
    Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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