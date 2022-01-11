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Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти

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Боррель про виведення сил ОДКБ із Казахстану: Коли приходять росіяни, їм потім складно піти
Високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що направлені до Казахстану на тлі нещодавніх масових протестів російські військові можуть затриматися на території цієї країни.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Radio 4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Досвід показує, що коли приходять росіяни, їм потім складно піти", - сказав Боррель.

Також дипломат зазначив, що військову інтервенцію РФ у Казахстані можна вважати ще одним прикладом зусиль Путіна, спрямованих на повернення до колишнього СРСР.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія є стороною збройного конфлікту на сході України, а будь-який діалог щодо України має відбуватися лише за участі її представників.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Там кацапы с пьяным телом:
    Ты их в дверь - они в окно! (с)
  • Green sheet
    Почему же нам советуют пристать на формулу *Х***ла-Штанмайера* и признать фактически дамбас и крым расийскими? Все же понимают что Х***ло еще более воспрявши духом, что все у него получается, двинется дальше на Харьков, Одессу, Киев и даже Львов.
  • Назар Квазар
    Яркий пример тому Приднестровье... Только так уже говорил Столтенберг пару дней ранее, а МИД РФ в стиле гопников из подвортни отвечал, что все американцы насильники и убийцы. Боррель просто повторил слова генсека НАТО
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