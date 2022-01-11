Забруднення зразка: у ВООЗ назвали ймовірну причину появи "дельтакрону"
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У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керкхове написала у твіттері.
За її словами, у ВООЗ просять не використати найменування "дельтакрон" надалі. Також ван Керкхове пропонує не вживати слово "флурон", що означає одночасне зараження коронавірусом і грипом.
"Ці слова означають комбінацію вірусів/варіантів, а цього не відбувається. "Дельтакрон", ймовірно, є забрудненням (зразка. - Ред.) під час секвенування", - пояснила експерт ВООЗ.