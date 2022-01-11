Патрульні зупинили авто із п'яним полковником поліції Єфтенієм, який пропонував "вирішити питання": "З усією повагою ми страну всрали в гавно". ВIДЕО

У Чернівцях патрульна поліція зупинила нетверезого водія - ним виявився полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який очолює Управління стратегічних розслідувань Одеської області.

За джерелами Цензор.НЕТ, інцидент стався 8 січня. У прес-службі чернівецької поліції інформацію про випадок підтвердили.

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Водій авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG порушив правила дорожнього руху - вимог дорожнього знаку 3,21 "В’їзд заборонено". Після зупинки виявилося, що водій перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Він відмовився проходити тест за допомогою газоаналізатора "Драгер", а також відмовився від огляду в Чернівецькому обласному наркологічному диспансері.

Порушником виявився начальник УСР Одещини В'ячеслав Єфтеній. Полковник пропонував патрульним "піти йому назустріч" та "вирішити питання", а також "правильно оформити Зеленського". Також він розповів, як не раз відпускав правопорушників, зокрема з кола "своїх", "і вони не сиділи".

Поліцейські оформили протоколи за ч. 1 ст. 122 (проїзд на заборонний знак) та ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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За інформацією видання "Думская", Єфтеній був за кермом нового Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартістю близько 200 тис. євро, який не вказаний у його декларації. До того ж, Єфтеній одягнутий у костюм від Gucci, коштує понад 2 тисячі євро, - у тому разі, якщо це не підробка.

У Нацполіції Одеси заявляють, що зараз Євтеній перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Раніше він був заступником начальника волинського управління боротьби з організованою злочинністю, згодом очолював житомирське і рівненське управління боротьби з організованою злочинністю. Як стверджують активісти, неофіційно Єфтенія називали "бурштиновим бароном". За даними Слідства.Інфо, з волинської міліції Єфтеній звільнився після затримання його підлеглого під час отримання хабара у 10 тисяч доларів за "кришування" контрабанди. У Рівненській області Єфтеній за винагороди заплющував очі на незаконний видобуток бурштину, а під час роботи на Одещині його ім'я пов'язують із діяльністю незаконних АЗС та контрабандою цигарок.

У 2016 році він не потрапив під переатестацію. Спочатку правоохоронець пішов на лікарняний, пізніше атестаційна комісія рекомендувала його звільнити, але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу.

Екснардеп Дмитро Лінько, що був членом атестаційної комісії, написав у коментарі в Фейсбуку: "Знатний персонаж. Тікав від мене, коли ми проводили атестацію в Рівному. Він там був янтарний король. Пам‘ятаю його перстень на руці з кілограмовим камнем - як у циганського барона".