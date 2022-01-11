НАТО не прагне конфронтації з Росією. Всі дії Альянсу - наслідок окупації Криму й агресивної зовнішньої політики РФ, - представниця США у Раді НАТО Сміт
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НАТО прагнув співпраці з Росією для спільної боротьби з тероризмом, але російська агресія проти України у 2014 році змусила призупинити спільну роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це написала у твітері представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт.
За словами експертки з безпеки, Альянс "зупинив практичну співпрацю" з Росією, але зараз "рада Росія-НАТО залишається важливою платформою для взаємного діалогу".
Сміт наголосила: НАТО не прагне конфронтації з Росією і не пропагує антиросійські настрої у світі. Всі дії Альянсу останніми роками – наслідок того, що Росія окупувала частину іншої країни та веде агресивну зовнішню політику.
"НАТО перекинув сили до країн Балтії та Польщі лише після того, як Росія вторглася до Криму у 2014 році", – написала вона.
Сміт нагадала, що Росія окупувала частину територій України, Грузії та Молдови.