"Після бустерної дози не реєструють збільшення побічних ефектів", - Кузін

Після бустерної дози вакцини проти COVID-19 збільшення побічних ефектів не реєструють.

Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - зазначив Кузін.

Водночас, зазначив головний санлікар, якщо люди прийшла раніше, аніж 6 місяців, то щеплення не отримає.

"Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - додав Кузін.

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