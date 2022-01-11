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"Після бустерної дози не реєструють збільшення побічних ефектів", - Кузін

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"Після бустерної дози не реєструють збільшення побічних ефектів", - Кузін
Після бустерної дози вакцини проти COVID-19 збільшення побічних ефектів не реєструють.

Про це в інтерв'ю BBC заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і при базовому курсі щеплень", - зазначив Кузін.

Водночас, зазначив головний санлікар, якщо люди прийшла раніше, аніж 6 місяців, то щеплення не отримає.

"Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев'яти місяців. Але навіть, якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - додав Кузін.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    От тільки завершення дослідів на цю тему по ряду показників буде у 2024-25 роках.
  • Arab 961433ac
    Ну, делать выводы после ежедневных 2-3 тыс бустеров в Украине это мощно.
    А что в Израиле? Уже 5ю колят! 5ю дозу..
    в мире сотни тысяч болезней. Все только визжат про смерть и тд. Хоть кто-то рекламирует зож? Чтобы быть здоровым против многих болезней!!!! Нет. Всем до 1 места. Главное уколоть чудо-препаратом и быть бессмертными

    Скоро будет на ежемесячном потоке.
  • Deodar Revolution
    организм с убитой прививками имунной системой побочных эффектов уже не демонстрирует...
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