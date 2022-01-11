Єрмак про можливість вторгнення РФ: 90% населення захищатимуть Україну

Україна готова захищатися від російської агресії, але можливе вторгнення Росії принесе велику проблему для всіх західних країн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив голова ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю британському 4 каналу.

"Перш за все, я абсолютно впевнений, що більш ніж 90% нашого населення будуть тут і будуть захищати нашу країну. Якщо це трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони обговорювали так довго, а це трапилося", - сказав Єрмак.

Голова ОП наголосив, що тільки українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України – ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог всіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні чи ескалація ситуації будуть однію з найбільших поразок наших країн-партнерів", - додав він.

Водночас, зауважив Єрмак, розмови про зменшення кількості озброєння в Україні можна починати тільки після закінчення війни.

Такоже голова ОП сказав, що якщо припустити, що держава програє в протистоянні Росії, це означатиме кінець всієї світової безпеки, що усталилася після Другої світової війни.

Читайте також: Проведення чергового саміту в "Нормандському форматі" дало б серйозний поштовх мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, - Єрмак