Єрмак про можливість вторгнення РФ: 90% населення захищатимуть Україну
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це заявив голова ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю британському 4 каналу.
"Перш за все, я абсолютно впевнений, що більш ніж 90% нашого населення будуть тут і будуть захищати нашу країну. Якщо це трапиться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони обговорювали так довго, а це трапилося", - сказав Єрмак.
Голова ОП наголосив, що тільки українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія.
"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України – ред.), будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно і дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог всіх наших партнерів. Водночас деякі проблеми і продовження війни в Україні чи ескалація ситуації будуть однію з найбільших поразок наших країн-партнерів", - додав він.
Водночас, зауважив Єрмак, розмови про зменшення кількості озброєння в Україні можна починати тільки після закінчення війни.
Такоже голова ОП сказав, що якщо припустити, що держава програє в протистоянні Росії, це означатиме кінець всієї світової безпеки, що усталилася після Другої світової війни.