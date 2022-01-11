Планові ремонти мереж з відключенням електроенергії в осінньо-зимовий період не повинні відбуватися, - Галущенко

Планові ремонти електромереж з відповідним відключенням споживачів від електропостачання не повинні відбуватися в опалювальний сезон.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

За його словами, резерв потужностей в енергосистемі є, тому ніяких ризиків і підстав для відключення споживачів, крім аварійності, немає.

"Планові ремонти в період ОЗП (осінньо - зимового періоду. - Ред.) не повинні відбуватися. Ми офіційно з цим зверталися в Держенергонагляд і НКРЕКП. Сьогодні ми ще раз звернулися з цього питання. Важливо, що такі ремонти робляться переважно приватними компаніями", - сказав він.

Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики проводитиме відповідну роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося.

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