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Планові ремонти мереж з відключенням електроенергії в осінньо-зимовий період не повинні відбуватися, - Галущенко

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Планові ремонти мереж з відключенням електроенергії в осінньо-зимовий період не повинні відбуватися, - Галущенко
Планові ремонти електромереж з відповідним відключенням споживачів від електропостачання не повинні відбуватися в опалювальний сезон.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

За його словами, резерв потужностей в енергосистемі є, тому ніяких ризиків і підстав для відключення споживачів, крім аварійності, немає.

"Планові ремонти в період ОЗП (осінньо - зимового періоду. - Ред.) не повинні відбуватися. Ми офіційно з цим зверталися в Держенергонагляд і НКРЕКП. Сьогодні ми ще раз звернулися з цього питання. Важливо, що такі ремонти робляться переважно приватними компаніями", - сказав він.

Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики проводитиме відповідну роботу, щоб планових ремонтів у період опалювального сезону не відбувалося.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Талоны на еду, веерные отключения, зебилы, вы сделали це разом бо уси вы презеденты и це исты на, жери-те
  • Юрій Вінгорськи
    ну казали ж зелені,
    віялових відключень не буде.
    а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
    як в анегдоті.
    брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
    а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
  • Дмитрий Кузнецов 66594860
    Погребы, пару километров от Киева.
    Практически каждую неделю плановые отключения.
    Всю осень и зиму.
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