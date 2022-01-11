"Жертва гендеру": у МЗС РФ відреагували на слова Сікорського, який пригрозив "врізати по яйцях" Росії

У МЗС Росії відреагували на слова ексглави МЗС Польщі та чинного євродепутата Радослава Сікорського, який назвав Росію "серійним ґвалтівником".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Захарова у телеграмі.

Речниця російського МЗС Марія Захарова у своєму традиційному стилі відповіла євродепутату у своєму телеграмі.

"Євродепутат від Польщі та ексглава польського МЗС Сікорський пообіцяв, що Росія "отримає по яйцях". Його слова стали відповіддю міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, який заявив, що НАТО є геополітичним проєктом з освоєння територій, що залишилися після розпаду Організації Варшавського договору.

Росія – жіночого роду. Схоже, Сікорський став жертвою концепції гендерного різноманіття", – написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - серійний ґвалтівник, ще раз полізете - дамо по яйцях, - ексглава МЗС Польщі Сікорський відповів Лаврову

Нагадаємо, 11 січня Сікорський, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що НАТО нібито захоплює "осиротілі" після СРСР території, написав: "Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівникам. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях".