Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

Група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили", - заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників із міжнародних справ Майкл Маккол, який є головним спонсором законопроєкту.

За його словами, Путін має взяти до уваги, що Конгрес не потерпить відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших союзників і партнерів по НАТО в Центральній та Східній Європі.

Законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування військ РФ біля її кордонів.

Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

Член палати представників Майк Роджерс зазначив, що цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування поставок летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії.

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