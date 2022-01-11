Якщо новий напад Росії станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб, - Джапарова

Україна вірить у США як в надійного партнера в контексті перемовин Штатів і Росії, які відбулися вчора в Женеві.

Про це заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила в інтервʼю британському каналу ITV News, передає Цензор.НЕТ з посиланням lb.ua.

"США є нашим стратегічним партнером. Ми віримо в систему США і інституції щодо позицій України", – цитує видання заступницю міністра.

Джапарова під час розмови додала, що держава попереджала європейських і американських партнерів, що безпеку України не можуть обговорювати без самої України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

"Ми були дуже чіткі у поясненні Росії, чого вона має очікувати в разі нової атаки України: дипломатичної, економічної і безпекової відповіді. Головною ідеєю російської політики є збереження контролю над країнами колишнього Радянського Союзу. Але холодна війна закінчилася", – сказала також вона в інтервʼю.

Говорячи про можливий новий напад Росії, заступниця міністра зазначила, що Україна – вже не така, як у 2014 році, під час першого вторгнення.

"Українська армія кардинально відрізняється. Йдеться не лише про військову відповідь, а й про впевненість. Якщо напад станеться, ми відповімо чітко, у будь-який спосіб", – зауважила вона.