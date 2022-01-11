До початку нової хвилі COVID-19 бустерну дозу зроблять 300-400 тисяч українців, - Кузін

Бустерну дозу вакцини від COVID-19 до початку нової хвилі захворювання встигнуть отримати близько 300-400 тисяч осіб.

Таку думку висловив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо на показники в 300-400 тисяч осіб. Здебільшого фокус буде на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки ці сфери є ключовими під час спалахів. Такі цифри й такі охоплення дадуть змогу функціонувати лікарням та об'єктам критичної інфраструктури, бо люди там будуть захищені", - сказав він в інтерв'ю ВВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий сплеск COVID-19 очікується з кінця січня. Пік припаде на лютий з поступовим спаданням до квітня, - Кузін

Кузін також запевнив, що в Україні є достатньо вакцини для введення бустерної дози.

"Вакцини вистачить. Ми можемо сказати це ясно. Україна має контракти на постачання 25 млн доз Pfizer протягом 2022 року та 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз маємо отримати як допомогу в рамках механізму Covax", - уточнив він.

Також читайте: Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін