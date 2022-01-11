Ціни на проїзд у маршрутках Чернівців підвищили до 9 грн

У Чернівцях з 1 лютого вартість проїзду в маршрутках зросте до 9 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

"За" проголосували вісім членів з виконавчого комітету з 15, двоє утримались.

У проєкті рішення йдеться, що перевізник має забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.

Директор департаменту транспорту Петро Лисак раніше заявив, що перевізники надіслали матеріали, у яких обґрунтовували ціну за поїздку у майже 10 гривень. Її знизили до 9. Тариф планували підвищити через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати.

Перевізниця Павліна Храпчинська розповіла, що під час карантину пасажиропотік зменшився на третину. Відтак має борги, зокрема за купівлю зимової резини. Також водії відмовляються працювати за мінімальну зарплату.

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