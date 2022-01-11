Коронавірус підвищує ризик розвитку діабету у дітей, - вчені

Вчені Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провели дослідження, яке показало, що серед дітей, які перехворіли на COVID-19, підвищується ризик розвитку діабету 1 або 2 типу.

Нові діагнози діабету у дітей тепер ставлять удвічі частіше, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Під час дослідження вчені вивчили дані близько 1,8 мільйона дітей із двох великих медичних закладів: IQVIA (1,7 мільйона дітей) та HealthVerity (майже 900 000 дітей). З березня 2020 по червень 2021 кількість випадків діабету у дітей збільшилася. Ризик розвитку захворювання був вищим, якщо дитина хворіла на коронавірус. У разі перенесення респіраторного захворювання, не пов'язаного з COVID-19, ризик розвитку діабету не підвищувався.

В одному наборі даних дослідники виявили 2,6-кратне збільшення нових випадків діабету серед дітей. У другому наборі даних вони виявили збільшення на 30%. Водночас, вчені наголошують, що навіть збільшення на 30% – уже доволі серйозний показник.

Вчені зазначають, що отримані результати потребують додаткових довгострокових досліджень. Вони також наполягають на тому, що медики повинні спостерігати дітей щодо розвитку діабету протягом декількох місяців після перенесеного COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо розглянути COVID-вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня, - Кузін