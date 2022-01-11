В МОЗ пояснили, що робити у разі переохолодження: Більше рухатись, вживати теплі безалкогольні напої з цукром

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з'являються повільно.

Про це у Facebook повідомила пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Основні ознаки переохолодження можуть включати:



- озноб;

- нечітку мову або бурмотіння;

- повільне, поверхневе дихання;

- слабке наповнення пульсу;

- незграбність або відсутність координації;

- сонливість;

- сплутаність свідомості або втрату пам'яті;

- втрату свідомості;

- яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Якщо у вас виникло переохолодження, в МОЗ радять зайти в приміщення. Якщо це неможливо, то необхідно захистити від вітру шию та голову.

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"У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися", - продовжили у міністерстві.

Також медики радять вживати теплі безалкогольні напої з цукром, їісти багату на білок їжу, більше рухатись, робити вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.

"Чого не варто робити при гіпотермії:



- Не намагайтесь зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни;

- Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.

- Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну - звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження", - наголосили в МОЗ.

"Взимку, коли настають морози, варто тепло вдягатись. Бажано це робити шарами. Якщо ви знаєте про погіршення погодних умов, не забувайте про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття", - підсумували в міністерстві.

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