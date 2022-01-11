Очікуємо швидкої та оперативної відповіді Вашингтона, - Захарова про вчорашні перемовини РФ та США щодо "гарантій безпеки"

Після переговорів у Женеві російська сторона чекає від США швидкої відповіді стосовно так званих "гарантій безпеки".

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо відповіді Вашингтона, причому відповіді швидкої, оперативної. Як то кажуть, м'яч до нашої половини поля не долетів, він як і раніше на боці США. Треба щоб це зрозуміла і Джен Псакі (речниця Білого дому. - Ред.), яка явно не в курсі того, що відбувалося в Женеві", - зазначила вона.

"Викликає щире співчуття, що американське керівництво представлено людьми, які настільки не володіють предметом. Подібні заяви...демонструють небажання вникати в контекст і торкатися реальності", - запевняє представниця російської сторони.

Нагадаємо, раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у президента США Джо Байдена готуються до того, що Росія поширюватиме дезінформацію про домовленості, яких не було.

Також читайте: Пєсков про переговори США-РФ: Суттєвого приводу для оптимізму ми не бачимо