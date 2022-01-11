В Узбекистані журналістам та блогерам заборонили висвітлювати події в Казахстані

Деякі блогери та журналісти з Узбекистану, які намагаються висвітлювати події у сусідньому Казахстані, повідомили, що їх викликали до правоохоронних органів, де попросили "менше писати на цю тему", "не розповсюджувати відеозаписи" та "не закликати до мітингів".

Блогери, журналісти та активісти у розмові з "Озодликом" повідомили, що багато людей в Узбекистані уважно стежать за подіями в Казахстані, але вважають за краще обговорювати їх, переважно, "на кухні або у вузькому колі", передає Цензор.НЕТ.

Узбекистанські блогери, журналісти та звичайні користувачі соціальних мереж, які намагалися висвітлювати події в Казахстані, повідомили, що їх викликали на "розмову" до органів внутрішніх справ.

Один із блогерів, який говорив із журналістом на умовах анонімності, сказав, що заборону на висвітлення подій у сусідній країні наклала Служба державної безпеки (СДБ) Узбекистану.

– У нас забороняють публікувати на сайтах відео та аудіо записи, а також повідомлення, щоб ще більше не посилювати ситуацію в сусідній республіці. Це неофіційний наказ! Я розмістив на своїх каналах 2-3 відеоролики про мародерство у Казахстані. Але потім мені зателефонували з Агентства інформації та масових комунікацій, попросили видалити ці відеоролики та більше не розміщувати їх. Від нас зажадали не говорити, не показувати та не обговорювати події у Казахстані, – каже узбекистанський блогер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Події в Казахстані не відволічуть увагу від агресії Росії проти України: світове співтовариство зайвий раз пересвідчилось, що РФ є загрозою міжнародній безпеці, - "слуга народу" Мережко

За його словами, навіть центральні видання, радіо та телеканали в Узбекистані промовчали про протести в Казахстані.

– Один мій друг, який працює на телебаченні, сказав, що такий наказ надійшов зі спецслужб. Крім того, представники Агентства інформації та масових комунікацій теж зізналися, що це наказ спецслужб, – додав блогер.

Співрозмовник з Андіжана, який зв'язався з редакцією видання, повідомив, що співробітники СДБ та дільничний інспектор зажадали у нього письмове пояснення через пости про події в Казахстані.

Ще ряд активістів, відомих в узбецькому сегменті соцмереж, кажуть, що останнім часом їм надходять "погрози" з анонімних профілів, а пости та коментарі про події в Казахстані "зазнають атак".

Узбекистанські блогери, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що тема щодо подій в Казахстані бурхливо обговорюється в закритих групах у соцмережах.

Співрозмовник із Узбекистану, який є активним користувачем соцмереж, каже, що напередодні його викликали на "бесіду" до органів внутрішніх справ через пост під назвою "Коли ж прокинетеся, узбеки?!"

– Через цей пост мені сказали: "Не пишіть такі небезпечні речі, не пишіть про казахів, ходіть тихо". Потім мене змусили написати розписку. У ній я написав, що зобов'язуюсь не висвітлювати події в Казахстані та попереджений про відповідальність. Одним словом, зі мною провели профілактичну бесіду, сказав співрозмовник.

Він каже, що "роз'яснювальна робота" ведеться не лише з тими, хто висвітлює події в Казахстані, а й із тими, хто різко висловлює свою думку та залишає коментарі під постами блогерів.

– Я не можу сказати, що в Узбекистані повністю заборонили висвітлювати події у Казахстані. Про них пишуть лише без подробиць коротко. Тобто встановлено якусь межу. ... Крім того, нам заборонили показувати відео, зняте в Алмати. Сказали, що цим закликаємо народ до бунту. Мене теж викликали на розмову. Коли я сказав їм, що багато хто висвітлює ці події і чому тільки мені забороняють займатися цим, мені відповіли: "Серед людей збільшилася кількість тих, хто теж хоче, щоб у нас відбулися такі події", – сказав місцевий журналіст.

Джерела видання повідомляють також про те, що у багатьох мечетях Узбекистану імами читають проповіді щодо подій у Казахстані.

Співрозмовник з Узбекистану на ім'я Абдукарім каже, що за останній тиждень події в Казахстані стали обговорюваною темою серед багатьох узбекистанців.

"Людям не вистачає інформації, в результаті в нашому суспільстві поширюються різні брехливі чутки", - продовжує він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З'явилися кадри штурму Департаменту поліції Алмати. ВIДЕО

– У мечетях читають проповіді про події в Казахстані, переважно імами закликають людей бути терплячими, висловлюють співчуття братньому казахському народу. Останні 2-3 дні увагу народу відволікають на інші теми, обіцяють зниження цін, зокрема, на бензин та газ. Але зараз наш народ не такий наївний, як раніше. Люди читають інформацію в Інтернеті та відрізняють чорне від білого. Слухаючи різні думки людей, я дійшов такого висновку, що багато узбеків на стороні звичайних казахстанців, які вийшли на вулиці, вимагаючи своїх прав, вони не вірять казкам Токаєва про якихось "терористів", – говорить Абдукарим.

Тим часом багато користувачів узбецького сегменту соцмереж пов'язують рішення Міністерства народної освіти про продовження зимових канікул студентів та школярів до 24 січня саме із ситуацією в Казахстані.