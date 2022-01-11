Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ
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Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.
Про це йдеться у документі від Державного управління справами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.
Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– йдеться у повідомленні.
"Канал 24" також підрахував, скільки у 2021 році заробили деякі українські посадовці та нардепи.
Зарплати українських посадовців у 2021 році
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
- Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
- Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
- Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Скільки заробили нардепи
- Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
- Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
- Артур Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
- Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
- Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
- Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
- Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
- Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.