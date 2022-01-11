Новини

Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ

2 26982
Володимир Зеленський упродовж 2021 року на посаді президента заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.

Про це йдеться у документі від Державного управління справами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Згідно з документом, посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Заробітна плата у 2021 році становила 336 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– йдеться у повідомленні.

Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами 01

"Канал 24" також підрахував, скільки у 2021 році заробили деякі українські посадовці та нардепи. 

Зарплати українських посадовців у 2021 році

  • Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
  • Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
  • Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
  • Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи

  • Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
  • Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
  • Артур Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
  • Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
  • Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
  • Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
  • Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
  • Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
  • Sergii Ustim
    Отпускные отдельно, бабушка выдает...
  • Маша Машева
    Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини