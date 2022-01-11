Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

З початку вересня в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано 1,19 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму телеграмі.

"За час свят в межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 100 млн грн. Станом на 10 січня 2022 р. загальна сума амністованих активів складає 1 191 млн грн, а збір до бюджету - 72,2 млн грн", - написав Гетманцев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про податкову амністію: Основний масив платників, на яких ми розраховували, ще не декларує - це нас непокоїть