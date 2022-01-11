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Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

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Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
З початку вересня в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано 1,19 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму телеграмі.

"За час свят в межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 100 млн грн. Станом на 10 січня 2022 р. загальна сума амністованих активів складає 1 191 млн грн, а збір до бюджету - 72,2 млн грн", - написав Гетманцев.

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Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - слуга народу Гетманцев 01

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
  • Ustym Karmaliuk
    72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
  • Gregg К
    72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
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