Податкова амністія: українці задекларували активи на майже 1,2 млрд грн, понад 72 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев. ІНФОГРАФІКА
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З початку вересня в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано 1,19 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму телеграмі.
"За час свят в межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 100 млн грн. Станом на 10 січня 2022 р. загальна сума амністованих активів складає 1 191 млн грн, а збір до бюджету - 72,2 млн грн", - написав Гетманцев.