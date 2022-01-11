Захворюваність на коронавірус у Швеції досягла історично високого рівня, - прем'єр країни Андерссон

У Швеції з п'ятниці зареєстрували 70,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом. За словами прем'єра країни Магдалени Андерссон, рівень захворюваності досяг історично високого рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначила прем'єр країни Магдалена Андерссон, "ситуація, безумовно, погіршилася". "Рівень захворюваності у Швеції перебуває на історично високому рівні", - наголосила вона.

З минулої п'ятниці від наслідків зараження COVID-19 у Швеції померли 54 особи.

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У понеділок влада Швеції оголосила про впровадження нових обмежень. Як заявила Андерссон на пресконференції, з четверга, 14 січня, варто працювати з дому всім, хто має таку можливість. Крім того, дорослі мають обмежити до восьми осіб зустрічі у ресторанах та барах. За словами прем'єра, бари та ресторани закриватимуться о 23:00 за місцевим часом.

На громадських заходах, де не застосовують систему COVID-паспортів, також можуть перебувати до 50 осіб.

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