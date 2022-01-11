Найбільший у світі літак "Мрія" вирушає з Польщі до Китаю після ремонту
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Українські спеціалісти прилетіли до Польщі та полагодили стійку шасі "Мрії".
Про це повідомив речник аеропорту в Жешуві Вальдемар Мазгай, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Він додав, що інший український літак Ан-26 з фахівцями ДП "Антонов", які прилетіли напередодні для усунення пошкоджень літака, вже вилетів назад в Україну. Ця інформація підтверджується даними ресурсу Flightradar24.com.
Мазгай повідомив, що "Мрія" із Жешува відлітає до китайського аеропорту Тяньцзінь.
Нагадаємо, раніше літак Ан-225 "Мрія" пошкодив стійку шасі під час приземлення.