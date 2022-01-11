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Найбільший у світі літак "Мрія" вирушає з Польщі до Китаю після ремонту

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Найбільший у світі літак "Мрія" вирушає з Польщі до Китаю після ремонту
Українські спеціалісти прилетіли до Польщі та полагодили стійку шасі "Мрії".

Про це повідомив речник аеропорту в Жешуві Вальдемар Мазгай, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Він додав, що інший український літак Ан-26 з фахівцями ДП "Антонов", які прилетіли напередодні для усунення пошкоджень літака, вже вилетів назад в Україну. Ця інформація підтверджується даними ресурсу Flightradar24.com.

Мазгай повідомив, що "Мрія" із Жешува відлітає до китайського аеропорту Тяньцзінь.

Дивіться: Ан-225 "Мрія" красиво приземлилася у Польщі, прорізавши туман. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше літак Ан-225 "Мрія" пошкодив стійку шасі під час приземлення.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    все имеет свой ресурс...
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    Жешув - Ряшів...важливо до відома українців доносити, що деяким ******** назвам відповідають і давнішні, суто українські...
    свого часу назва румунського міста Роман лише в українській вікіпедії допомогла розплутати заплутане мереживо арабських істориків майже тисячолітньої давності...
    нинішній Роман називався - Романів Торг
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    то він познущався над тобою
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