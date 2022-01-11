Венедіктова заробила у 2021 році 1,5 мільйона гривень

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у 2021 році заробила 1,5 мільйона гривень.

Про це Офіс генпрокурора повідомив у відповідь на запит "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Сумарний розмір нарахованої заробітної плати генеральному прокурору Ірині Венедіктовій із 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 1 539 798, 51 грн", – ідеться у відповіді.



В Офісі генпрокурора зазначили, що із зарплати Венедіктової стягується податок і військовий збір.

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Венедіктова з 2005-го до 2019 року викладала право у Харківському національному університеті імені Каразіна. Під час президентської виборчої кампанії 2019 року увійшла до команди Володимира Зеленського. У липні 2019 року її обрали до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" (номер три у списку), вона переїхала до Києва.



У грудні 2019-го – березні 2020 року була в.о. директора Держбюро розслідувань. 17 березня президент призначив її очільницею Генпрокуратури. Це перша жінка на посаді генпрокурора в історії України.

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