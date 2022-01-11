Чоловіка з бойовою гранатою в кишені затримано в Києві, - поліція

У чоловіка вилучили гранату із запалом та направили на вибухотехнічну експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження, фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав при собі вибухонебезпечний предмет. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу району та працівників вибухотехнічної служби.

Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї. Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив на відповідну експертизу. За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене відноситься до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Рівному у двір власника будівельної фірми кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж





Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Також читайте: Інфікований COVID-19 чоловік прихопив із собою до бориспільської лікарні гранату, - медики

Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури фігуранту готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.