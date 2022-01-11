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Зеленський вивів Разумкова та Любченка зі складу Національної інвестради, - указ

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Зеленський вивів Разумкова та Любченка зі складу Національної інвестради, - указ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Національної інвестиційної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Так, глава держави увів до персонального складу інвестради спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурму та нардепа, заступника голови фракції "Слуга народу" Галину Янченко, яку також призначено секретарем ради.

Також, згідно з документом, затверджено у персональному складі Націнвестради Левана Варшаломідзе - керуючий партнер компанії "LV&PARTNERS" (Грузія) (за згодою) та Юлію Свириденко - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.

Водночас, колишнього міністра економіки Олексія Любченка та ексспікера парламенту Дмитра Разумкова виведено із персонального складу Національної інвестиційної ради.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Продталонов на скумбрию по 8 всех не хватило.
  • Garry Grant
    А кто подпишет указ о выведении клована из наркоугара? Дерьмак?
  • Сергей Середа
    Та не. Указ был подписан раньше.
    А сейчас просто сообщают об этом с целью скрыть отсутствие клоуна на рабочем месте.
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