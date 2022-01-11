Поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ, - Держприкордонслужба

У зв'язку з військовими навчаннями на території РФ поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи військ.

Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники України продовжують посилено нести службу на кордоні з РФ. Поряд кордону на суміжній території ми не спостерігаємо переміщення техніки чи військовослужбовців ЗС РФ. Водночас ми враховуємо у своїй оперативно-службовій діяльності інформацію, пов'язану з військовими навчаннями в РФ", - сказав речник.

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Він також додав, що на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна. "Змін, які б суттєво впливали на стан охорони кордону, немає", - додав він.

Як повідомлялося, війська Російської Федерації почали навчання поблизу кордонів України - на території Воронезької, Білгородської, Брянської та Смоленської областей.