"Раптово помер": курйозний кадр зі Стефанчуком на державному каналі Рада. ФОТО

Телеканал "Рада" розмістив фото спікера Руслана Стефанчука поруч із написом "Раптово помер" про президента Європарламенту Давіда Сассолі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотографією Стефанчука було проілюстровано його слова співчуття через смерть Сассолі.

Вийшло так, що слова "Раптово помер" опинилися під фотографією Стефанчука.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Давід Сассолі пішов з життя через дисфункцію імунної системи.

Нагадаємо, на фінансування телеканалу "Рада" у 2022 році з державного бюджету передбачено понад 400 млн грн.