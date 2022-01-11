Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний в інтерв'ю Sky News., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми взагалі ні на кого не збираємося нападати. Але ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові", - наголосив Залужний.
Він зазначив, що військові уважно розслідують і аналізують діяльність російських військ поблизу кордону, але підкреслив, що не може публічно ділитися тим, що йому відомо про наміри Росії.
"Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали в своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей", - зазначив головнокомандувач.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть ЗСУ, які налічують близько 260 000 військовослужбовців, протистояти широкомасштабному російському вторгненню, Залужний зазначив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".
Він також звернув увагу на те, що українські військові набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, ніж вісім років тому.
Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україні доведеться зіткнутися з будь-якими військовими діями Росії без перспективи того, щоб сили НАТО увійшли, аби воювати разом з Україною. На запитання, чи не розчарований він цим, відповів: "Я, як головнокомандувач, відповідаю за свою країну і за свої Збройні сили зокрема. Я не маю жодних ілюзій і не чекаю подарунку від Бога. Я воював і готував свої Збройні сили".
Залужний також відзначив важливість іноземних навчальних місій, які надають допомогу ЗСУ, в тому числі близько 100 британських інструкторів, які підготували близько 20 000 українських військовослужбовців.
"Це більш ніж важливо, особливо зараз, коли ми знаходимося на етапі можливого розширення військової агресії", - сказав головнокомандувач ЗСУ.