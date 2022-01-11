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Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії

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Азербайджан заявляє про загибель військового через обстріл з боку Вірменії
Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в обстрілах.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що військовий загинув внаслідок провокації з боку Вірменії. Керівництво Міноборони Азербайджану висловило співчуття рідним та близьким загиблого, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, протилежна сторона була замовчувана. Вся відповідальність за напруженість лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", – йдеться у дописі.

Своєю чергою в прес-службі Міноборони Вірменії заявили, що саме сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях на ділянці Верхня Шоржа Гегаркунікської області. Через це один військовослужбовець сил Вірменії отримав поранення середньої тяжкості. Дещо згодом стрілянина поновилася, а кількість потерпілих зросла.

"Дані про втрати вірменської сторони уточнюються. Зараз відомо про трьох поранених", - зазначили в Міноборони Вірменії.

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Попередній інцидент з перестрілкою на кордоні Азербайджану та Вірменії відбувся 8 січня. Тоді обстріл завершився без втрат серед військових та техніки.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Константин Пелагин 9e71bd91
    пора открывать ответный огонь
  • Сергей Муляр 01baaef9
    Там Турки в оба глаза следят за х**лом и пышыняней, не зря они параше в рога говорят, полезешь к Азербайджану удавим, так шо то только в кремлятнике думают шо авось как всегда пройдет! Как видим перетянуть внимание на Казахстан не вышло, в тех странах шо послали туда контингенты шорох поднимается, свои КГБ звонят и просят шоб не писали в сетях ничего про события в Казахстане, ОДКБ шататься начинает, Токаев уже говорит про вывод войск через 2 дня, главный пукинский гергенерал просит еще людей и техники, а Китай медленно но показательно уже ширинку ростегивать начинает, ***** сам понял как они обоссрались со своими террористами которые трупы с морга еще и успели сп*здить, Кыргыстанский лидер вообще позориться не захотел в это сюре потому что понял шо зашквар космического масштаба, вот и на Токашку с Пукашкой смотрят как на психиниски больняшек, даже Лука почуял шо ПАМАГИТЕ, не зря про скученую шею заговорил, мол резко влево, вправо начнем крутить скрутим к **** шею, сам пукин как воды в морду набрал сидел и кхе-кхе-кхе выдавал, я надеялся шо на какомто разе кхе не выйдет и оно здохнет в прямом эфире!
  • Прощай немытая раССея
    Пукин пытается максимально отвлечь мировую общественность от Украины...
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