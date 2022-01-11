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Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС. ФОТО

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В угрупуванні військ, яке підпорядковане командуванню Об'єднаних сил Збройних Сил України та виконує бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбуваються навчання розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 01

"Тренування гранатометних розрахунків автоматичного гранатомета станкового АГС-17 відбувається в обстановці, що максимально наближена до ведення сучасного бою. Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби", - повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій. Зокрема, ведення прицілювання, визначення моменту пострілу, а також здійснення пострілу поодинокою гранатою або чергою гранат.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 02

"Під час тренувань на одному з полігонів бойової підготовки, військовослужбовці відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях як зі заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової зміни позиції", - наголосив Наєв.

Тренування розрахунків станкових автоматичних гранатометів АГС-17 відбуваються біля адмінмежі з окупованим Кримом, - командування ОС 03

Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Проводить учения по стрельбе из АГС-17 как то стремно. Надо проводить их вместе с учениями по стрельбе из 152 мм гаубиц. Тогда это произведет больший эффект.
  • Green sheet
    Пора бы уже с беспилотника гранаты сбрасывать. Хватит людьми воевать как жуков
  • я гражданин Украины
    понад 50 % втрат від іменованих "снайперських" це прой@би самих бійців...- підставляються по різному... і після "випили - перекурили" , так і інше...- це загальновідома проблема ....- а от при такому і ншому , снайпер не дістане ...
    обсе - мертве - від них толку немае...- чи ми не на своїй Землі....
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