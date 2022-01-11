Ризик госпіталізації після зараження штамом "Омікрон" на 50% нижчий порівняно зі штамом "Дельта", - ЕМА

Ризик госпіталізації після зараження штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон" приблизно на 50% нижчий порівняно зі штамом "Дельта".

Про це заявив у вівторок керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням а Ітерфакс-Україна.

"Схоже, що штам "Омікрон" призводить до менш важкого перебігу хвороби, ніж штам "Дельта", - заявив під час пресбрифінгу EMA доктор Кавалері. Він зазначив, що потрібно більше даних, зокрема даних досліджень у групах ризику, щоб повністю переконатися у цьому.

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Кавалері також зазначив, що "Омікрон" водночас особливо заразний, що призводить до високої кількості інфікованих, тому необхідно бути обережними і не вважати новий штам "легким захворюванням".

Він також зазначив, що "переважна більшість тяжких випадків захворювання припадає на невакцинованих людей".

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"Омікрон" виявили у листопаді минулого року на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.