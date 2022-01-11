Ризик госпіталізації після зараження штамом "Омікрон" на 50% нижчий порівняно зі штамом "Дельта", - ЕМА
Про це заявив у вівторок керівник відділу з вакцинації та боротьби з інфекціями Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням а Ітерфакс-Україна.
"Схоже, що штам "Омікрон" призводить до менш важкого перебігу хвороби, ніж штам "Дельта", - заявив під час пресбрифінгу EMA доктор Кавалері. Він зазначив, що потрібно більше даних, зокрема даних досліджень у групах ризику, щоб повністю переконатися у цьому.
Кавалері також зазначив, що "Омікрон" водночас особливо заразний, що призводить до високої кількості інфікованих, тому необхідно бути обережними і не вважати новий штам "легким захворюванням".
Він також зазначив, що "переважна більшість тяжких випадків захворювання припадає на невакцинованих людей".
"Омікрон" виявили у листопаді минулого року на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.