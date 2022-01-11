У мережі зареєстровано петицію про збільшення зарплатні військовослужбовців

У петиції президента Володимира Зеленського закликають негайно ініціювати збільшити бюджет Міноборони для зростання грошового забезпечення.

Текст петиції опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від Вас невідкладно ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання щодо затвердження Проекту Закону Про внесення змін до Закону про Державний бюджет України щодо збільшення бюджету для Міністерства оборони України у частині грошового забезпечення військовослужбовців починаючи з 01 січня 2022 року і до кінця бюджетного року", - йдеться у петиції.

Її авторка Олена Розвадовська зауважує: президент має розуміти, як важливо підтримувати військових у такий важкий для нашої держави час.

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"Військовослужбовці, які захищають нашу державу від вторгнення ворожої армії, мають мати відповідне грошове забезпечення і не думати про те, як їх сім’я має виживати на ті, кошти, які закладені на виплату заробітної плати на 2022 календарний рік", - йдеться у петиції.

Станом на вечір 11 січня її підтримали майже 2,5 тис. людей з необхідних 25 тис. Приєднатися до них можна тут.