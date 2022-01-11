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Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"

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Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та зусилля по виплаті Іраном компенсації родинам жертв збитого літака "МАУ"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у Twitter.

"Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER і домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - написав Зеленський.

Також читайте: Канада стурбована російськими військовими маневрами поблизу України, - Трюдо

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Покажіть вже того зеленського.
    Де він ?
  • Maxim Ak-Murza
    А Трюдо об этом знает?
  • Zelya Vsyo
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