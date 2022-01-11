Принцип "відкритих дверей" НАТО не може бути переглянутий, - посол США в РФ Салліван

Принцип "відкритих дверей" НАТО не можна переглянути, вважає посол США в РФ Джон Салліван.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дождь" (визнаний в РФ ЗМІ-іноагентом), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перегляд? Ні. Це ж принцип, який пройшов перевірку часом, відколи в 1949 році було прийнято Північноатлантичний договір", - сказав він.

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За словами глави американської дипмісії, у 1949 році "це був ключовий пункт договору". Салліван зазначив, що цей пункт "згадувався не лише Україною чи Грузією, а й іншими країнами, з якими НАТО має взаємовідносини, які в якийсь момент у майбутньому можуть вирішити, що хочуть приєднатися до Альянсу". Серед таких країн він згадав Фінляндію та Швецію.

За словами Саллівана, не можна сказати, що переговори Росії та США в Женеві завершилися провалом.

"Це зовсім не так", - сказав посол, відповідаючи на запитання про те, чи можна вважати провалом переговори, що відбулися напередодні в Женеві.

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"Але зрештою він (провал - ред.) може настати", - наголосив глава американської дипмісії.