Очікуємо, що Росія почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року і доєднається до підготовки нової зустрічі нормандської четвірки, - Никифоров
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна зацікавлена якнайшвидше вирішити конфлікт на сході, причому мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах — і в нових, і в реанімованих старих", - зазначив речник глави держави.
Він повідомив, що на зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський запевнив радників лідерів Франції і Німеччини, що Україна неухильно дотримується рішень Паризького саміту 2019 року та готова до організації нової зустрічі.
"Потребу в такій зустрічі, з їхніх слів, бачить і Франція, і Німеччина, тож разом очікуємо, що і Росія, по-перше, почне виконувати рішення Паризького саміту 2019 року, а, по-друге, все ж таки доєднається до підготовки нової зустрічі лідерів на найвищому рівні", - підкреслив Никифоров.
Нагадуємо, 10 січня до України прибули політичні радники лідерів Франції та Німеччини.
4 січня відбулася відеоконференція між політичними радниками Німеччини та Франції з головою ОП Андрієм Єрмаком, 6 січня – зустріч у Москві представників Франції та Німеччини Єнса Пльотнера та Еммануеля Бонна з російським перемовником Дмитром Козаком.