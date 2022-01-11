Чеху Новачеку, якого засудили за війну на Донбасі, зменшили термін з 20 до 6 років

Вищий суд у Празі зменшив термін відбування покарання Лукашу Новачеку, якого засудули за підтримку збройних угруповань на Донбасі, з 20 до 6 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, наприкінці липня 2015 чоловік спочатку поїхав до Ростова на Дону, звідки вирушив на територію, контрольовану незаконними збройними угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". Згідно з обвинуваченням, чех брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в розвідувальних операціях та патрулюванні.

Розслідуванням вже раніше займався окружний суд чеського міста Плзень, але Новачек одразу ж подав апеляцію, тож справа була передана на розгляд Верховного суду.

До України Новачек приїхав, аби "побудувати нове життя з українкою Наталею", з якою він начебто познайомився в інтернеті. За словами чеського найманця, її знайомі одразу ж запропонували чоловікові роботу на місцевих бойовиків.

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Новачек зізнався у тому, що дійсно певний час перебував в Україні та був у казармах скоординованих Росією бойовиків. Однак свою участь у бойових діях на сході країни проти української армії чех заперечив, за його словами, він лише працював на кухні та проводив допоміжні роботи.

Проте на знімках у соціальних мережах, які були представлені судді в якості доказів, Новачека можна побачити у військовій формі та зі зброєю в руках. На свій захист чех, який на Донбасі отримав позивний "Лівша", заявив, що знімки в інтернеті він оприлюднив, аби не виглядав "як простак, що приїхав на схід України чистити картоплю".

Новачек також давав інтерв’ю пропагандистам проросійських формувань, у яких розповів, де воював та чому приїхав на Донбас. Чех зізнався, що спочатку воював у складі збройних угруповань у Луганську, а потім долучився до бойовиків незаконних військових сил.

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Протягом судового процесу чех заявив, що інтерв’ю він погодився дати за винагороду та за заздалегідь прописаним сценарієм.

"Журналісти надиктували нам, що ми маємо казати, вони також наполягали на тому, аби інтерв’ю давали саме іноземці", – сказав Новачек у свій захист.

За це, за словами Новачека, найманець отримав дві тисячі російських рублів. Чех також наголосив, що це були єдині гроші, які він отримав за весь час свого перебування на території ОРДЛО.

Суд визнав Новачека винним та вирішив засудити Новачека до шести років ув’язнення за підтримку терористичних угруповань.

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"Це все політично мотивована акція. Я не терорист, я християнин", – реагував на рішення суду Новачек. Чех також додав, що якби він знав, що йдеться про незаконні угрупування, то ніколи б не брав участі у подібній діяльності.

"Нам залишається лише поважати рішення суду", – прокоментував вердикт прокурор Мартін Білий.