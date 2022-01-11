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ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан

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ОДКБ заявляє, що "миротворці" готові залишити Казахстан
"Миротворці" ОДКБ заявили, що розробляють план передачі правоохоронним органам Казахастану об’єктів, які зараз перебувають під їх "охороною".

Про це заявив командувач "миротворчих сил" у Казахстані Андрій Сердюков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"В даний час командуванням колективних миротворчих сил ОДКБ спільно з Міноборони Республіки Казахстан розробляється план з передачі об'єктів, що охороняються миротворцями, правоохоронним органам країни", - сказав Сердюков.

За його словами, після виконання завдань сили ОДКБ організують повернення підрозділів із технікою до пунктів постійної дислокації літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії.

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Нагадаємо, раніше 11 січня про повернення "миротворців" ОДКБ до їхніх країн заявив президент Казахстану Токаєв.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Брешуть,як завжди.
  • Fjall_Raven
    те места, куда ступил вязаный лапоть парашных "миротворцев" они могут покинуть только чучелом, тушкой или пазлом-200. по другому их и поганой метлой не выгонишь.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    що це було? Рузьке допомогли клану, а тепер нах? Хто втрутився? - Китай?







    10 апреля


    @buch10_04



    Токаев назначил министром информации Казахстана откровенного "русофоба" Аскара Умарова, которому запрещён въезд в РФ Вот как Умаров высказывается о русских ценностях и России:



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