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З окупованого Донбасу почали поставляти ковбасу до Росії

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З окупованого Донбасу почали поставляти ковбасу до Росії
Набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна щодо експорту до Росії продуктів з окупованого Донбасу.

Про це російський "Інтерфакс" повідомляє з посиланням на окупаційне "міністерство агропромисловості ДНР", інформує Цензор.НЕТ.

Першу партію ковбаси з Донбасу направили до Ростовської області РФ.

У листопаді 2021 року Путін підписав указ, що прирівнює товари з окупованого Донбасу до російських. Також спрощено їх допуск на ринок і до державних закупівель.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Зная о том, шо потери русни засекречены, я бы не стал кушать эту колбасу....
  • Борменталь Незабаром
    чиорт пабьяри, даунбасс опять кого-то кормит
  • Ksenia VB
    Шаткують дохлу сепарню на кобаси.
    Фірмена - груз 200
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