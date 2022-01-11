ВООЗ і ЕМА вважають, що стратегія боротьби з COVID-19 не має грунтуватися на постійних бустерних щепленнях

Стратегії вакцинації, засновані на постійному введенні бустерних доз існуючих вакцин, не будуть ефективними в майбутньому, через низький рівень вакцинації в деяких країнах та мутації коронавірусу.

Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У ВООЗ кажуть, що з урахуванням багатьох факторів, що включають попит на вакцини та еволюцію вірусу, "стратегії вакцинації, засновані на повторних бустерних дозах вихідного складу вакцини навряд чи будуть ефективними і стійкими".

У ВООЗ вважають, що мають бути розроблені вакцини проти COVID-19, які матимуть великий вплив на профілактику інфекції та запобігатимуть її передачі. Доки такі вакцини не з'являться, може знадобитися оновлення складу існуючих вакцин проти COVID-19, щоб вони продовжували забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції.

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У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) також вважають, що довгострокова стратегія боротьби проти COVID-19 не має ґрунтуватися на постійних та частих бустерних щепленнях.

"Хоча використання додаткових ревакцинацій може бути частиною планів на випадок непередбачуваних обставин, повторні вакцинації через короткі проміжки часу не представляють собою стійку довгострокову стратегію", - заявив голова департаменту стратегії біологічних загроз для здоров'я та вакцинації ЕМА Марко Кавалері.

Офіційний представник EMA висловив занепокоєння, що стратегія введення бустерів кожні чотири місяці гіпотетично створює ризик перевантажити імунну систему людей і призвести до виснаження населення. Кавалері також сказав, що для того, щоб вирішити, чи потрібна специфічна для штаму Омікрон вакцина, необхідні додаткові дані про вплив нового варіанту на вакцини та краще розуміння еволюції поточної хвилі захворювань.

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Європейський регулятор заявив, що зараз веде переговори з розробниками вакцин на випадок, якщо виникне потреба в оновленій вакцині. Однак в ЕМА наголосили, що будь-які такі зміни мають бути скоординовані на глобальному рівні.