Якщо війна з РФ буде, НАТО до неї готове, - прем’єр Латвії Каріньш
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".
"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас. Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до його складу, а також, де НАТО може розміщувати війська", - сказав політик.
За словами Каріньша, військовий конфлікт між Росією та НАТО став би найгіршим сценарієм.
"Якщо буде війна, то НАТО готове, але війна Росії з НАТО майже неможлива, тому що це буде велика світова війна", - підсумував прем'єр-міністр Латвії.
Перший раунд консультацій щодо пропозицій Москви про гарантії держбезпеки завершився в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляли заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін, американську – перший заступник держсекретаря США Венді Шерман. 12 січня розпочалася перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія - НАТО.