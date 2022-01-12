Якщо війна з РФ буде, НАТО до неї готове, - прем’єр Латвії Каріньш

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає майже неможливим військовий конфлікт між Росією та НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Гарна новина полягає в тому, що західний світ тримається разом, і це дуже хороша новина для нас. Росія не зможе диктувати НАТО, які країни повинні або не повинні входити до його складу, а також, де НАТО може розміщувати війська", - сказав політик.

За словами Каріньша, військовий конфлікт між Росією та НАТО став би найгіршим сценарієм.

"Якщо буде війна, то НАТО готове, але війна Росії з НАТО майже неможлива, тому що це буде велика світова війна", - підсумував прем'єр-міністр Латвії.

Перший раунд консультацій щодо пропозицій Москви про гарантії держбезпеки завершився в Женеві 10 січня. Російську делегацію представляли заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков та заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін, американську – перший заступник держсекретаря США Венді Шерман. 12 січня розпочалася перша за 2,5 роки зустріч Ради Росія - НАТО.

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